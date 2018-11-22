Национальный союз журналистов Украины заявил, что действия российской власти против украинского журналиста Николая Семены, который был осужден в аннексированном Крыму, привели к значительному ухудшению его здоровья. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал на своей странице в Facebook.

Операцию по удалению желчного пузыря у Николая Семены прошла еще 13 ноября. 21 ноября его выписали из больницы. Теперь журналист нуждается в реабилитации. По словам Томиленко, его немедленно должны выпустить в Киев для лечения.

"Именно длительное преследование российской властью авторитетного журналиста, осуждение за профессию, стрессы и ограничения в общении и передвижении - причины нынешнего ухудшения состояния здоровья Николая Семены", - пишет глава НСЖУ.

Напомним, что автора Радио Свобода и Крым.Реалии, журналиста Николая Семену российские власти обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября 2017 назначил Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

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