В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов из Ивано-Франковска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сообщается, что Кузнецов был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона. Также отмечается, что погиб он в Крымском Луганской области. В Ивано-Франковске у погибшего осталась жена и двое маленьких сыновей.

Фото: facebook.com

Виталий Кузнецов Фото: real-vin.com

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