Сегодня, 22 ноября, на следующий день после пятой годовщине Евромайдана, отмечается 14-я годовщина Оранжевой революции - кампании протестов, проведенной сторонниками Виктора Ющенко, кандидата от оппозиции на президентских выборах в ноябре-декабре 2004 года.

Протесты началась после того, как 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов. Они показывали, что с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.

Сторонники Виктора Ющенко и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счет нарушений на выборах. Акция началась как реакция на фальсификации, которые повлияли на результат выборов. Митингующие перекрыли движение на Крещатике и заняли место под сценой, которую соорудили на Майдане накануне.

Завершался утренний митинг 40-тысячным собранием. Вечером на Майдан пришли почти 150 тысяч человек. Уже на следующий день начали появляться оранжевые ленты - символ тех революционных событий.

Акции гражданского неповиновения набирали обороты и продолжались до 26 декабря, когда в ходе второго тура голосования стало известно, что победил Виктор Ющенко. Попытка сторонников Виктора Януковича опротестовать результаты повторно проведенного второго тура выборов не принесла результатов, и еще до окончания судебного заседания Виктор Ющенко был официально признан избранным Президентом Украины.

23 января 2005 года он официально принял присягу и вступил в должность Президента Украины. В связи с этим было много надежд. Но довольно скоро иллюзии общества относительно изменений на лучшее развеялись - реформы захлебнулись, так и не начавшись, вся власть сконцентрировалась в руках "любих друзів" новоизбранного президента.

Через девять лет, 21 ноября 2013 года, граждане Украины вышли уже на Евромайдан.

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