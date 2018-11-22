Нацбанк на сегодня, 22 ноября, установил официальный курс гривни к американской валюте на уровне 27,77 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару на 22 ноября установлен на уровне 2777,4898 гривен за 100 долларов (+1,1023 гривен).

При этом регулятор понизил курс евро на 2 копейки до 31,69 гривен за евро. Официальный курс евро на 22 ноября установлен на уровне 3168,8381 гривни за 100 евро (-2,0741 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что финансисты объяснили почему НБУ не дает провалить курс доллара.

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