Сегодня, 22 ноября, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находится 185 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки через КПВВ проследовали 41,7 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств, добавили в ведомстве.

Отмечается, что через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольные территории проследовали 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В целом оформлено свыше 239 тонн груза.

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