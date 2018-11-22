Совет Федерации РФ предложил определить новые условия применения Россией ядерного оружия, а также принять решения об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости.

Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза. Политики и военные призвали четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.

Также российские власти отметили необходимость в разработке проекта "Национальной военной стратегии".

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Также читайте о том, что Путин назвал условие для ядерного удара России. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников международного клуба "Валдай", заявил, что Москва может применить ядерное оружие, только убедившись, что потенциальный агрессор наносит удар.

"Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин, вызвав смех и аплодисменты зала.