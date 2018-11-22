Опубликовано последнее видеоинтервью, которое дал семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахера перед тем, как получил травму головы. Оно было записано 30 октября 2013 года. Запись размещена на сайте спортсмена.

В разговоре с журналистами пилот вспомнил, что самой эмоциональной для него была была победа в чемпионате в 2000 году, когда он принес команде Ferrariпервый за 21 год трофей. Самым достойным соперником Шумахер назвал финна Мику Хаккинена, который дважды побеждал в "Формуле-1".

Спортсмен рассказал, что в детстве восхищался не пилотами, а вратарем сборной ФРГ по футболу Тони Шумахером. Говоря о природе "Формулы-1", Шумахер отметил: "Как по мне, успех в любом случае и в любой жизненной ситуации зависит от командной работы. Ты сам можешь многое делать, но с командой ты будешь намного сильнее. "Формула-1" — командный вид спорта. И я являюсь доказательством этого". В целом же, по словам Шумахера, для успеха в любом деле нужен талант, но на одном таланте невозможно победить.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. С сентября 2014 года он проходит восстановление на вилле на берегу Женевского озера.

Ранее "Страна" сообщала, что родные Шумахера рассказали о его слезах при виде природы.

Также мы писали о том, что родственники рассказали в каком состоянии находится Шумахер через четыре года после падения.