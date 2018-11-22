Сегодня, 22 ноября, украинцев ожидает сухая погода, на юге и частично западе днем синоптики прогнозируют "плюсы", на остальной территории страны днем ​​температура опустится ниже нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины без осадков. Ночью -2...-4 мороза, днем ​​+1...-3 тепла. Жителей севера 22 ноября ожидает морозная и солнечная погода. Ночью -5...-7, днем ​​от 0...-2 мороза. Холодно и без осадков будет сегодня и на востоке страны. Ночная температура воздуха -4...-6 мороза, дневная от -1 до +1 тепла. На юге 22 ноября ночью ожидаются морозы -2...-4 градуса от 0 до +2 днем. Солнечно, без осадков.

Погода в Киеве 22 ноября ожидается без осадков, но с морозами. Ночью в столице -4...-6, днем ​​-1...-3 мороза.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рекомендовала одеваться теплее желающим отметить ночью годовщину Майдана.

Также читайте о том, что сегодня ночью похолодало до -7.