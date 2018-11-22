Погода на 22 ноября. В Украине без осадков, но с морозами
Сегодня, 22 ноября, украинцев ожидает сухая погода, на юге и частично западе днем синоптики прогнозируют "плюсы", на остальной территории страны днем температура опустится ниже нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе Украины без осадков. Ночью -2...-4 мороза, днем +1...-3 тепла. Жителей севера 22 ноября ожидает морозная и солнечная погода. Ночью -5...-7, днем от 0...-2 мороза. Холодно и без осадков будет сегодня и на востоке страны. Ночная температура воздуха -4...-6 мороза, дневная от -1 до +1 тепла. На юге 22 ноября ночью ожидаются морозы -2...-4 градуса от 0 до +2 днем. Солнечно, без осадков.
Погода в Киеве 22 ноября ожидается без осадков, но с морозами. Ночью в столице -4...-6, днем -1...-3 мороза.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рекомендовала одеваться теплее желающим отметить ночью годовщину Майдана.
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