Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту утвердить Оксану Маркарову министром финансов.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета единогласно, сообщает Укринформ.

Напомним, 7 июня Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов Украины 254 голосами. И.о. министра финансов была назначена Оксана Маркарова.

Оксану Маркарову считают членом команды бывшего министра финансов Украины Натальи Яресько.

Родилась Маркарова в 1970 году. Первое образование получила в Киево-Могилянской академии (магистр экологии), а второе - в университете американского города Индианы (магистр в области публичных финансов и торговли).

Оксана Маркарова с Владимиром Гройсманом

С конца 90-х и по 2015 год она работала в нескольких влиятельных консалтинговых и инвестиционных компаний (Chemonics Intl. Inc. и Western NIS Enterprise Fund). Кроме того, она практиковалась в Мировом банке и возглавляла частное акционерное общество "ИТТ-инвест".

В 2015 году Наталья Яресько, которая имела с Маркаровой давнее знакомство, забрала ее в свою команду и даже сделала ее замминистра финансов. После ухода Яресько Макарова осталась на этой должности. Кроме того, она была назначена правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций и членом наблюдательных советов ряда украинских госбанков, включая "ПриватБанк", "Ощадбанк".

Маркарова замужем за украинским банкиром и бизнесменом Даниилом Волынцем. Они имеют четырех детей.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на заявления Гройсмана, ГФС осталась в подчинении Минфина.

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