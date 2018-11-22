На Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов. Опорный пункт возле Крымского попал под огонь из РПГ
В течение среды, 21 ноября, сепаратисты 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В течение прошедших суток враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино", - говорится в сообщении.
Так, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил возле населенного пункта Гнутово. Опорный пункт украинских войск возле Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки дважды попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.
Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил легкое ранение.
"Страна" писала, что тяжелым на Донбассе был понедельник, 19 ноября. Произошел 21 обстрел, трое военных были ранены.
Также мы сообщили о заявлении секретаря СНБО Александра Турчинов, касающемся того, что СМИ могут освещать нарушения сепаратистов из так называемой "ДНР/ЛНР", но информационно поддерживать страну-агрессора - это преступление.