Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, сообщает Укринформ.

"Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект под регистрационным № 9000 по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме-представлении предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины", - говорится в решении комитета.

В то же время профильный комитет поддержал законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". О том, как переписали проект бюджета-2019 ко второму чтению, читайте в нашем материале.

Ранее "Страна" писала об основных показателях - прожиточном минимуме, индексе инфляции, курсе доллара, расходах на медицину и оборону, - которые запланированы в госбюджете на 2019 год.

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