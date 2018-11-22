Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американским военным делегировали право открывать огонь на поражение на южной границе Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня есть такие полномочия", — ответил Мэттис, когда его спросили о праве американских военных открывать огонь на границе с Мексикой.

При этом он подчеркнул, что военные армии США только оказывают помощь сотрудникам таможенной службы и даже не имеют при себе оружия. В связи с этим он предложил "расслабиться" журналистам, которые задавали ему вопросы.

Ранее "Страна" сообщала, что караван мигрантов из Гондураса пересек границу с Мексикой и неумолимо движется к границам США.

Также мы писали о заявлении Трампа, касающемся того, что США нужны только квалифицированные иммигранты без привилегий.