Американские базы на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, сообщает Reuters.

"Между Тегераном и Вашингтоном растет напряжение... Они (базы и авианосцы — Ред.) - в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним в случае, если если они (американцы — Ред.) начнут действовать", - сказал Амир Али Хаджизаде.

Военный добавил, что Иран улучшил точность своих ракет, и они, в частности, могут ударить по базам Аль-Дафра в ОАЭ и Кандагар в Афганистане, а также авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

"Страна" сообщала, что 5 ноября США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT.