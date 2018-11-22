В ночь на четверг, 22 ноября, в Киеве на Виноградаре загорелся тюнингованный Volkswagen Golf, сообщает Информатор.

Автомобиль был припаркован на обочине возле жилого дома по адресу проспект Правды, 80А. Сообщение о возгорании поступило на линии экстренных служб около 2 часов ночи.

Соседка владельца машины увидела, что авто дымится и сообщила об этом мужчине. Он вызвал сотрудников ГСЧС и полицию. Попытки жителей дома потушить автомобиль самостоятельно были тщетными. По приезду спасателей он уже фактически сгорел, целым остался только багажник.

Фото: Информатор

Пожарные полностью ликвидировали огонь примерно в 02:30. От высокой температуры у рядом стоящего Hyundai Accent расплавились задний бампер и фары, отпал номер и повредилась лакокрасочная поверхность. Остальные автомобили, которые находились в одном ряду с горящим, не пострадали.

Фото: Информатор

Volkswagen стоял прям под окнами многоэтажки, в которой и проживал владелец. По его словам, машина полностью исправна. Вечером 21 ноября он припарковал ее у дома, никаких признаков какой-либо поломки мужчина в тот момент не обнаружил. По какой причине она загорелась, неизвестно. Но очаг возгорания находился под капотом.

Во время инцидента никто не пострадал. На месте работали сотрудники полиции и ГСЧС, также следственно-оперативная группа. Причины происшествия установит следствие.

Четырьмя днями ранее в Киеве горели четыре стоящих рядом авто. Их владельцы заявили о поджоге.

Также "Страна" сообщала", что в столице коктейлем Молотова подожгли люксовое авто на "бляхах".