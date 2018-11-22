"Газпром" выбрал маршрут поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы операторов этих стран.

Отмечается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию с 2021 года и в Словакию во второй половине 2022 года.

По информации газеты, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Процедуры в рамках аукциона будут полностью завершены к марту 2019 года. Источники издания рассказали, что "Газпром" собирается забронировать все предложенные мощности.

Вторая нитка "Турецкого потока", предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично — для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,— а полной загрузки достигнет в 2022 году.

Российское издание указывает, что такой график строительства позволит с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

"Турецкий поток" - реализуемый в настоящее время проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Трубопровод протяженностью около 1100 километров (из них 937 километров - морской трубопровод) будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок газа потребителям в Турцию, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

19 ноября "Страна" сообщала, что Россия завершила строительство морской части газопровода "Турецкий поток".