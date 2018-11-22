Начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер в возрасте 62 лет, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве.

"Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни", - сказал собеседник агентства.

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Игорь Валентинович Коробов родился 3 января 1956 года. В Вооруженные Силы России он пришел служить в 1973 году. Коробов окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, Военную академию Советской Армии, а также Военную академию Генштаба ВС РФ. В военной разведке он работал с 1985 года, проходил военную службу на различных должностях в Главном управлении, владел несколькими иностранными языками. За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.

Указом президента РФ январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ - заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщала "Страна", ранее умер генерал, который отказался бросить войска на Майдан по приказу Януковича