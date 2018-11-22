Женская национальная сборная Украины по баскетболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который в следующем году будет проходить в Сербии и Латвии.

Несмотря на поражение в последнем выездном матче отборочного турнира с Испанией со счетом 71:84, украинские баскетболистки стали вторыми в группе F, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сборная Украины выиграла 4 из 6 своих матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

Итоговая разница заброшенных/пропущенных мячей у украинской команды составила +108, что позволило украинкам четвертый раз подряд и в девятый раз в истории страны выйти на чемпионат Европы.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Украина проиграла Словении в 1/8 финала и покидает Евробаскет-2017.