В Запорожье трамвай врезался в маршрутное такси с пассажирами, по предварительным данным пострадали 5 человек. Как передает "Интерфакс-Украина", дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером в Шевченковском районе Запорожья.

На перекрестке ул. Героев 55-й бригады и пр.Моторостроителей трамвай протаранил пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

В пресс-службе Нацполиции в Запорожской области подтвердили, что в аварии пострадали предварительно 5 человек, которые были госпитализированы. О степени тяжести травм пострадавших информация пока отсутствует.

Видео и фотографии с места происшествия говорят о том, что основной удар пришелся в район кабины маршрутки, где находился водитель. Спасатели ГСЧС оперативно смыли топливо, разлившееся по проезжей части из автобуса.

Уже появилось видео момента столкновения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Эксклюзив! Как трамвай маршрутку таранил. #запоріжжя #запорожье Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 21 Ноя 2018 в 10:58 PST

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