Депутат Игорь Луценко сообщил о нападения полицейского на Майдане на адвоката Маси Найема. Ему брызнули дважды в лицо из газового баллончика.

"История началась, когда группа молодежи с С14 обрисовали KFC в Доме Профсоюзов надписями о погибших там", - уточнил Луценко.

Маси Найем присутствовал на Майдане как адвокат ультраправых из С14.

Напомним в Доме профсоюзов открыли ресторан KFC в годовщину Евромайдана.

Фото: facebook.com/igor.lutsenko/

Адвокат Маси Найем рассказал, что он приехал в Дом профсоюзов по просьбе своего клиента - координатора С14 Сергея Мазура. Защитник отметил, что не знает о цели акции, а когда он уже приехал, то "какая-то история уже началась".

"Полиция решила, что их (участников акции) будут тянуть в машину патрульной полиции. Я попросил этого не делать. Началась толкотня и они (полицейские - пшикнули мне в лицо газовым баллончиком. Попали мне в лицо и глаза. Будем писать заявление", - рассказал Найем.

Позже он опубликовал у себя в Facebook информацию о происшествии.

"Только что, при осуществлении адвокатской деятельности и защиты своего клиента на площади независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (Не патрульной):

- Удодов Александр Сергийович, номер жетона 0132928;

- Бояр Сергий Сергийович, номер жетона 0053541;

- Ошомок Александр Валерийович, номер жетона 0133017.

Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление.

Свидетелями были Игорь Луценко, Екатерина Кувита и Тим Златкин".

Ранее мы писали, что изменилось в Украине за пять лет после Майдана. Блог Олеси Медведевой Ясно. Понятно

Также мы сообщали, что говорят в годовщину Майдана его сторонники и противники

Кроме того, мы показывали, как изменились лица Майдана за пять лет - от казака Гаврилюка до Яценюка и Тимошенко.