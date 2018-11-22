Предприниматель Анаталий Амелин разместил в Facebook выдержку из документов Верховной Рады по проекту госбюджета на 2019 год из которого следует, что в проект заложен миллиард гривен для президентского фонда.

"В бюджет заложили выделение одного миллиарда гривен в президентский фонд, никому не подконтрольный для:

- финансирования образовательных проектов

- подключения интернета в школах

- покупки в Школы автобусов

- предоставления налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов", - написан Амелин.

Он отмечает, что это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.

"Почему решил вспомнить про школьников, села и тарифы прямо перед выборами, а не с начала президентской каденции? Ох не быть ему больше главой коррупционной вертикали...", - резюмировал он.

Фото: facebook.com/

Мы рассказывали, как переписали проект бюджета-2019 ко второму чтению.