В бюджете-2019 обнаружился миллиард на президентский фонд Порошенко
Предприниматель Анаталий Амелин разместил в Facebook выдержку из документов Верховной Рады по проекту госбюджета на 2019 год из которого следует, что в проект заложен миллиард гривен для президентского фонда.
"В бюджет заложили выделение одного миллиарда гривен в президентский фонд, никому не подконтрольный для:
- финансирования образовательных проектов
- подключения интернета в школах
- покупки в Школы автобусов
- предоставления налоговых льгот для компенсации поднятия тарифов", - написан Амелин.
Он отмечает, что это похоже на финансирование предвыборной кампании президента за счет налогоплательщиков.
"Почему решил вспомнить про школьников, села и тарифы прямо перед выборами, а не с начала президентской каденции? Ох не быть ему больше главой коррупционной вертикали...", - резюмировал он.
Фото: facebook.com/
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