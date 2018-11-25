Компания Google подала заявку на регистрацию патента обуви для движения в виртуальной реальности, сообщает портал Ars Technica. К такой обуви прикреплена специальная панель с колесиками, которая работает по принципу беговой дорожки и при смещении пользователя в реальном мире откатывает его на место, позволяя перемещаться по виртуальной среде оставаясь при этом на месте.

Несмотря на развитие технологий виртуальной реальности ее использование сильно ограничено параметрами внешней среды. По большей части это касается передвижений: пользователь может загрузить игру с большой игровой картой, но он не может перемещаться по ней, не врезаясь в стены или препятствия в реальном помещении. В основном справиться с этим помогают кнопки на контролере, которые двигают человека по реальному пространству, к примеру, перемещая его в определенную точку. Также инженеры разрабатывают специальные системы, которые позволяют пользователю двигаться на месте в реальности, создавая иллюзию реального движения в виртуальной среде: большинство из них напоминают беговые дорожки, которые при этом являются всенаправленными, то есть позволяют двигаться в любую сторону.

Фото: arstechnica.com/

Согласно патенту, опубликованному на прошлой неделе, в Google предложили концепцию другой такой беговой дорожки в более компактной форме, а именно - переместить ее в обувь. Подразумевается, что как только пользователь сделает шаг, колесики на обуви вернут его обратно на место, при этом сенсоры на устройстве передадут совершенное пользователем движение в виртуальную реальность, перемещая его в среде. По словам авторов патента, это создает возможность для бесконечного движения в ограниченном пространстве.

Как отмечает Ars Technica, авторам патента необходимо будет продумать поддержку равновесия пользователя: виртуальная реальность может дезориентировать человека в пространстве. На всенаправленных беговых дорожках, например, для этого предусмотрена специальная поддерживающая конструкция.

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