Нездоровая пища с большим содержанием сахара и жира часто нравится детям. Европейские ученые решили исследовать, есть ли прямая связь между злоупотреблением сладостями в детстве и пристрастием к алкоголю во взрослом возрасте.

Об этом пишет австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование в рамках долгосрочного проекта IDEFICS, который занимается исследованием факторов, способствующих проблеме избыточного веса.

Во время исследования ученые наблюдали за 16 тысячами добровольцев в возрасте от 7 до 17 лет из 8 стран Европы. Большинство из них были обследованы медиками, а их родителей попросили ответить на ряд вопросов.

Собранные данные проанализировала Кирстен Мелинг из Университета Гетеборга. Она пришла к выводу, что дети, которые потребляют много сладкой и жирной пищи, в будущем чаще склонны к регулярному употреблению алкоголя.

Это подтверждают и предварительные эксперименты на животных, которые подтвердили прямую связь между любовью к сладкому и алкоголем.

Впрочем, неврологический механизм, который стоит за этим, обнаружить пока не удалось. Вместе с тем, издание отмечает, что исследование показало острую необходимость повышать информированность о последствиях вредной диеты.

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