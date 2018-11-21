В социальных сетях возмутились открытием сети быстрого питания KFC в здании киевского дома Профсоюзов, в котором погибли люди во время Евромайдана.

Об этом напомнила жительница столицы Украины Катерина Кобко.

"Мне интересно, сегодняшнее открытие KFC в здании Профсоюзов, где горели люди во время Майдана - это такой злопыхательский акт цинизма? Жареные крылышки в кляре? Серьезно?", - говорится на ее странице в Фейсбуке.

KFC (до 1991 года - Kentucky Fried Chicken - "Жареный цыплёнок из Кентукки") - международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки.

Кобко напомнила, что в 2016 году в киевском Доме Профсоюзов уже открывали заведение "Каратель" - "с конференциями и скандалом".

"Был уже тут один "Каратель" в 2016 году одного одиозного беспринципного бандюка Ивана Балабана. С конференциями и скандалом. Неужто это он никак не успокоится и в попытке поиметь с места бабла, прикупил знаменитую франшизу?", - отметила Катерина Кобко.

Она добавила, что только по официальным данным в Доме Профсоюзов погибли как минимум двое - Владимир Топий и Александр Клетинский. Они оба входят в списки Небесной Сотни.

Пожар в столичном Доме профсоюзов стал одним из знаковых событий Евромайдана, но обвиняют в нем власти, которые таким образом якобы хотели нарушить координацию действий протестующих. Сколько людей погибли в его огне до сих пор неизвестно. Идет следствие.

Фото - Oleksii Hodzenko

В соцсетях ее поддержали. "Интересно, завтра с утра можно будет прийти погреться на углях от кфс?", - поинтересовался пользователь Максим Требухов.

Фото: facebook.com/madmax.deadartist

Как сообщала "Страна", журналистка поработала за 350 гривен в сутки в точке по продаже хот-догов и шаурмы. "Аппарат полтора месяца не мыли. Нет времени".

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