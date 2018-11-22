На площади Святого Марка в Венеции оштрафовали 5-летнего мальчика за превышение скорости на самокате
Пятилетнего ребенка оштрафовали за то, что он слишком быстро ездил на самокате на площади Святого Марка в Венеции после того, как это средство передвижения признали незаконным "ускорителем скорости". Об этом сообщает ANSA.
Сотрудники полиции на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов, что вызвало возмущение в социальных сетях.
В комментариях раскритиковали полицейских за их суровость. По словам отца, он готовит апелляцию, а сам штраф назвали абсурдным. Самокаты, ролики и велосипеды запрещены в Венеции.
Как сообщала "Страна", ранее кортеж президента Польши сбил в Освенциме мальчика на самокате.
Мы писали, что в Венеции наводнение затопило собор Святого Марка, где хранятся мощи апостола.
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