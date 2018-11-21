Украинская певица Алина Гросу, которая строит карьеру в России, вернется в Киев, чтобы принять участие в кинематографическом проекте. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Instagram певицы.

Девушка приедет в столицу Украины, чтобы озвучить свою героиню в фильме "Тайная любовь", в которой ей досталась одна из главных ролей.

"Сегодня лечу в Киев озвучивать свою героиню в картине "Тайная любовь", а это значит, что мы, практически, на финишной прямой и скоро премьера", - написала Гросу в понедельник, 19 ноября.

Гросу приедет в Киев Фото: Instagram Алина Гросу

Как сообщала "Страна", Ирина Билык и Павел Зибров стали крестными брата Алины Гросу. К слову, Ирина Билык много лет тому назад крестила и Алину Гросу. Также "Страна" писала, как на концерте Билык охранники стащили со сцены ее экс-супруга Коляденко.

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