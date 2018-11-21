В Одесском облуправления СБУ расследуют схему транспортировки буксиром "Параллель" и баржей рекордной контрабандной партии сигарет швейцарской марки Marble.

Расследование ведется под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Оба судна официально вышли в каботажный рейс по Черному морю в ночь на понедельник, 19 ноября, из порта Голая Пристань в порт Скадовск.

Штормовые волны Черного моря отнесли буксир "Параллель" вечером 19 ноября к берегу вблизи мыса Ланжерон, а баржу выбросило на побережье населенного пункта вблизи Черноморска, сообщили корреспонденту Укринформа в Южном региональном управлении ГПСУ.

"Утром 22 ноября будет решено, как снять баржу с тяжелым грузом сигарет с мели и отбуксировать к ближайшему морскому порту. Охрану баржи осуществляет морское пограничное подразделение. Начатое уголовное производство ведет следственный отдел Одесского УСБУ", - отметил помощник руководителя Южного регионального управления ГПСУ Андрей Белобородченко.

По данным пресс-секретаря Одесской облпрокуратуры Инны Вербы, уголовное производство начато по признакам ч. 2 ст. 201 (перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет СБУ в области, а процессуальное руководство - облпрокуратура".

Сейчас правоохранители совместно выясняют происхождение груза сигарет, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки баржи, которую прибило к берегу.

Обнаруженная на борту рекордная партия сигарет не содержит акцизных марок. Все надписи на пачках на английском языке. Часть товара марки Marble с пометками производства Швейцарии.

Уже установлено, что буксир с баржей не проходили таможенное или пограничное оформление при выходе из Голой Пристани - якобы должны были осуществить переход из одного порта Херсонской области в другой. Однако некоторые эксперты не исключают, что партию сигарет транспортировали в направлении границы одного из государств ЕС, расположенных на Черном море.

На это также может указывать Измаильский порт приписки буксира "Параллель", который не предназначен для плавания в открытом море.

Ранее, а именно в июле 2017 года, правоохранители задержали баржу с контрафактными сигаретами в Николаевском морском порту. Тогда 2 миллиона пачек сигарет перегружали с иностранного судна Hermes на баржу с буксиром.

Как сообщалось, утром 19 ноября экипаж буксира "Параллель" послал сигнал SOS, уточнив, что потерпел аварию вследствие повреждения корпуса в 27 километрах от порта Южный - вода начала затапливать моторный отсек. Государственный морской координационно-спасательный центр и посты технического наблюдения ГНСУ получили сигнал.

Как выяснилось,к тому времени экипаж буксира уже прекратил буксировку баржи с сигаретами, и спасательные суда успешно сняли шестерых человек с борта плавсредства, ориентировочно в 27 км от порта Южный. И сразу же началась спасательная операция, к которой были привлечены несколько судов, в частности, катера морского спасательного центра и катер Государственной пограничной службы Украины.

Видео: youtube.com/Державна прикордонна служба України

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", в Одессе буксир во время шторма потерял баржу с 5 миллионами пачек контрабандных сигарет. Когда шторм усилился и дальнейшее движение стало угрожать жизни экипажа, моряки отцепили баржу и подали сигнал бедствия, после чего их спас проходивший мимо танкер "Аркадия".

Отметим, что Рада отклонила повышение акциза на алкоголь и сигареты.