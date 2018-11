Песня известной украинской поп-дивы Насти Каменских "Peligroso", клип на которую обвинили в плагиате, попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Каменских стала первым украинским артистом, которому удалось завоевать любовь латиноамериканского слушателя и попасть в рейтинг Billboard в разделе Tropical Songs. Песня на испанском языке "Peligroso" была включена в Tropical Songs чарт как "Новинка" и сразу же оказалась на 24 месте среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей.

Фото: billboard.com

А неделей раннее "Peligroso" занял первую строчку в рейтинге Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).

Как сообщала "Страна", Настя Каменских выучила испанских в течение 4 месяцев. "Когда ты очень чего-то хочешь – для тебя это становится возможным. Я учила каждый день, я езжу в машине с тетрадью. И даже сейчас в моей гримерке, в моем рюкзаке лежит тетрадь со словами", – призналась Настя Каменских.

Ранее Каменских поразила поклонников фото с латиноамериканским певцом в Вегасе.

А в США она появилась под ручку со своим бывшим продюсером Потапом.