Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что в 2019 году его страна направит в Черное море корабль Королевских Военно-морских сил для поддержки свободы судоходства в регионе.

Как говорится в сообщении на сайте британского оборонного ведомства, Уильямсон подтвердил, что Великобритания и Украина продолжат укреплять оборонное сотрудничество на фоне роста угроз и внешней агрессии. Об этом заявил член британского правительства на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, Вооруженные силы обеих стран будут работать вместе в ряде будущих учебных операций, защищая международный правопорядок.

В частности, в 2019 году в Черное море будет отправлен корабль британских Королевских ВМС HMS Echo в знак поддержки Британией свободы судоходства в регионе. Также было подтверждено, что в январе и феврале следующего года учебные команды, состоящие из представителей личного состава Королевских Военно-морских сил, Королевской морской пехоты и армии, будут направлены в Украину для продолжения военной учебной программы, о чем ранее Уильямсон объявил во время своего визита в Украину в сентябре. Также военные Великобритании и Вооруженных сил Украины получат еще одну возможность пройти обучение и обменяться опытом, когда британский контингент примет участие в предстоящих украинско-американских учениях "Sea Breeze".

"Пока Украина противостоит военным действиям со стороны России, она может быть уверена в поддержке надежного партнера - Великобритании. Мы будем помогать Украине защищать ценности, которые мы разделяем, через наше сотрудничество, а также проведение учебных и военных программ", - подчеркнул Уильямсон.

"Ценности свободы и демократии не подлежат торгу. Я собственными глазами видел последствия конфликта на востоке Украины, когда посещал фронт, и это еще больше усилило мою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил Уильямсон.

В свою очередь, Полторак заявил, что Великобритания является ценным партнером для Украины, который поддерживал Вооруженные силы Украины на фоне российской агрессии в течение последних четырех лет.

"Поскольку мы боремся, чтобы защитить наши территории, предложение расширенной поддержки со стороны Вооруженных сил Великобритании является чрезвычайно важным и принимается нами с благодарностью", - сказал Полторак.

В сентябре 2018 года министр Уильямсон посетил восток Украины, чтобы собственными глазами увидеть последствия продолжающегося конфликта, и заявил, что Великобритания продолжит учебную программу в рамках операции "Орбитал" до 2020 года.

"С начала 2015 года британские инструкторы провели тренинги для более 9500 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", обучением украинских спецназовцев займутся британские военные.

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