Для Федеральной службы войск национальной гвардии России закуплены лазерные излучатели для разгона митингов. Об этом сообщает ресурс "Открытые медиа".

Приобретены два автомобиля на сумму 65,2 млн рублей (свыше 867 тысяч евро), которые оснащены системой комплексного нелетального воздействия (СКВН) на правонарушителей.

Из документации госзакупки следует, что СКВН воздействует на нарушителей двумя способами.

Лазерный излучатель установки оказывает "акустическое давление" на расстоянии 10 метров в 135 дБ. Для сравнения, 135-145 дБ - шум, сопоставимый с тем, что возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Также он способен создавать мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

Судя по всему, Росгвардия станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Известно, что подобные системы разрабатываются, например, для британской полиции и армии США.

С 2016 по 2018 годы, судя по данным сайта госзакупок, Росгвардия также приобрела у компании "АСБ Плюс" 128 комплектов щитов системы "Шёпот" на 220,4 млн рублей. То есть каждый щит обошелся ведомству почти в 2 млн рублей.

"Шёпот" - это система нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты. В закупочных документах разъясняется: "Шёпот" предназначен для «создания останавливающего эффекта при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

Действие "Шёпота" можно сравнить с американской системой "звукового подавления беспорядков" Long Range Acoustic Device, которая оглушает людей и заставляет покинуть место.

Фото: openmedia.io

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