Украинская поп-певица Анна Седокова, которая переехала жить в Россию, опубликовала в сети селфи, на котором она позирует в топе и без макияжа. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

Экс-"виагра" отметила, что сейчас находится в Лос-Анджелесе. "В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм", - рассказала Седокова.

Многие фолловеры в комментариях пишут, что певице намного лучше с косметикой: "Какая ты страшная, пи@ц", "Ужасное фото", "Что то подуставшее фото", "Старушка", "Фото не очень", "Фотошоп свое дело делает", "Вот оно, истинное лицо", "Анна, зачем вы так лицо обкололи".

На других фото певицу также невозможно узнать. Видно, что Седокова изменилась внешне, окрасила волосы в более темный цвет, изменила форму бровей, макияж, губы стали заметно объемнее.

Седокова сейчас находится в Лос-Анджелесе Фото instagram.com/annasedokova

Как сообщала "Страна", уставшая Лобода опубликовала селфи без макияжа.

Также "Страна" писала, что певица Настя Каменских показала поклонникам фото без макияжа и заинтриговала новым путешествием.

Напомним также, что пользователи соцсетей отмечают День селфи 21 июня.