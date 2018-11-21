Британский ученый Мэттью Хеджес, задержанный в ОАЭ по подозрению в шпионаже, уже осужден и отправлен за решетку. По решению местного суда, ему дали пожизненный срок. Об этом сообщает ВВС.

31-летний аспирант Университета Дархэма проводил в ОАЭ исследования. 5 мая Хеджес был задержан, после чего суд Абу-Даби признал его виновным. Сам заключенный свою вину категорически отрицает.

В ОАЭ Хеджес занимался академическим исследованием действий служб безопасности во время и после "арабской весны". По мнению властей, это было лишь прикрытием для сбора секретной информации в интересах "зарубежного агентства".

МИД Великобритании пытается уладить вопрос на высшем уровне. Пока что проблема не улучшается: министр иностранных дел Джереми Хант открыто признал, что разочарован приговором. К тому же, арабы помешали как попыткам Хеджеса бороться за свою свободу, так и публичному освещению ситуации. Во время судебного заседания у британца не было адвоката, а представителей прессы отстранили от слушаний.

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