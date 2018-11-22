Ученые из Массачусетского технологического института провели первые летные испытания модели самолета-ионолета, в котором используется явление ионного ветра, которое называется эффектом Бифельда - Брауна. Об этом сообщает N+1.

Во время испытаний самолет с помощью ионной тяги пролетел около 60 метров на высоте 47 сантиметров от пола. Запуск летательного аппарата производился с помощью катапульты.

Явление ионного ветра характеризуется образованием потока ионизированного воздуха между двумя разнесенными друг от друга электродами, на которые подается высокое напряжение в десятки киловольт.

Некоторые исследователи уже предлагали перспективные конструкции летательных аппаратов, которые бы использовали явление ионного ветра, однако эти проекты были закрыты. Считается, что двигатели, использующие эффект Бифельда - Брауна, не могут обеспечить большую тягу.

В реальности были сделаны несколько экспериментальных летательных аппаратов, названных лифтерами или ионолетами. Они представляют собой легкий корпус в виде многоугольника, обычно треугольника, на котором расположены один электрод в виде медной проволоки и второй в виде ленты фольги. Такие аппараты могут подниматься вертикально, но совершенно неуправляемы.

Модель самолета-ионолета выполнена по схеме высокоплана. Под консолями крыла исследователи установили по четыре горизонтальные пары электродов, благодаря которым и возникает явление ионного ветра. По данным ученых, двигатель такой конструкции обеспечивает тягу в три ньютона (около 306 граммов-силы). Потребляемая мощность силовой установки составляет 500 ватт. Самолет имеет размах крыла пять метров и массу 2,45 килограмма.

Самолет получил аккумуляторную сборку из литий-полимерных батарей, способную выдавать напряжение от 160 до 225 вольт.

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