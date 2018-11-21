Жители Донецка вечером, 21 ноября, сообщили о проблемах со связью Vodafone, невозможно осуществить звонок.

Также эту информацию подтвердили и в Telegram так называемого "Министерства связи ДНР". Причиной проблем называют повреждения в "ЛНР".

Пока о времени устранения повреждений не сообщается, диагностика затруднена из-за погодных условий.



Напомним, ранее в среду, 21 ноября, жители неподконтрольных районов Луганской области сообщили о проблемах со связью Vodafone Ukraine. Отметим, что Vodafone Ukraine - единственный украинский мобильный оператор, связь которого ловит в "ЛНР".

Напомним, в октябре у абонентов Vodafone на Донбассе возникли проблемы со связью. В компании сообщили об обрыве линии.

Также мы писали, что в Украине установили тарифы за перенос мобильных номеров.