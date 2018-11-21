Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о некоторых подробностях проекта строительства аэропорта между Днепром и Запорожьем, идею которого лоббирует лично президент Украины Петр Порошенко. По словам Филатова, пока местоположение объекта не определено. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завтра, 22 ноября, Верховная Рада голосует за бюджет и по инициативе президента в него будут заложены средства на строительство нового аэропорта в Днепре", - отметил Филатов.

Где именно будет расположен новый аэропорт не сообщается, однако Филатов написал, что "он будет в самом наилучшем и правильном месте". "На сегодня самое главное, что есть политическая воля и деньги.

Все остальное приложится совсем скоро", - отметил мэр Днепра.

Фото: Borys Filatov/Facebook

Как сообщала "Страна", на строительство аэропорта между Запорожье и Днепром из бюджета собираются выделить уже в советующем году 200 миллионов гривен. Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что аэродрома в Украине будет построен в поселке Соленом.

Ранее "Страна" писала, что Ryanair объявил о запуске пяти новых авиарейсов из Киева в Европу уже в следующем году.

Также мы сообщали, что Кабмин решил впервые в Украине передать ж/д вокзал в частную собственность.