Появилось видео, как на Березняках в Киеве два евробляхера устроили бои без правил на дороге
В Киеве из-за попытки нарушить правила дорожного движения разгорелся конфликт между двумя водителями. Отмечается, что у них были авто на иностранных номерах. Видео конфликта появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
На видео видно как одна машина сначала таранит другую, а потом между водителями начинается драка.
"Бои без правил на улицах Киева; Березняки. BMW ехал по встречке за скорой и хотел вклиниться, но водитель Audi его не пускал...оба на бляхах, результаты разборок на видео. Один пострадавший, второй в райотделе", - говорится в сообщении.
Видео: facebook.com
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