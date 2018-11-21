В последние дни были отражены две информационные атаки на украинское посольство и на посла Украины в США Валерия Чалого. Об этом он сам заявил на своей странице в соцсети Facebook в среду, 21 ноября.

"Хроника состязаний за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", - указано на странице Чалого.

Ранее, 19 октября, украинское посольство в США сообщило, что выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, посольству стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.

В дипломатическом представительстве Украины не исключают, что материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним отношениям Киева и Вашингтона.

"В этой связи обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными на получение информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", – сказано в сообщении посольства Украины.

Фото: facebook.com/Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Как сообщала "Страна", экс-дипломат Андрей Телиженко, работавший в США во время выборов американского президента, рассказал о вмешательстве украинской власти в избирательный процесс: "Мне прямым текстом говорили, что задача - снять Трампа с выборов".

Отметим, что Чалый опроверг заявление о закупке Украиной систем ПВО в США.