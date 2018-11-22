В Калифорнии маленький медвежонок в поисках еды забрался в мусорный контейнер, но выбраться из него самостоятельно уже не смог. На помощь пришел полицейский, который осторожно открыл контейнер и дал ему выбраться наружу, передает ВВС.

За спасательной операцией с холма, расположенного неподалеку, следила мать медвежонка.

Как сообщала "Страна", мы журналисты BBC Earth отошли от принципов и спасли пингвинов из ледяной западни. Члены команды они взяли лопаты и выкопали в овраге небольшие ступеньки. Съемочная группа надеялась, что с их помощью пингвины преодолеют крутой склон. К счастью, пингвины не подвели - спустя некоторое время они самостоятельно выбрались из ущелья.

Мы писали, что под Киевом рыбак спас из-подо льда умирающую собаку.

Ранее послушник из Валаама утонул в Ладожском озере, спасая рабочего, которого не мог бросить у перевернутой лодки.