В Финляндии, в городе Рованиеми, где находится поселок Санта Клауса, не выпал снег. Туристы разочарованы. Об этом передает "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на The Miror.

В течение следующих нескольких дней в Финляндию запланированы сотни рейсов, которые привезут в страну более 100 тысяч посетителей. Большинство из них едут в Рованиеми.

Приехавшие в Лапландию туристы, разочарованы - они ждали сказку, но без снега дом Санты выглядит совсем не волшебно.

В Норвежском метеорологическом институте говорят, осадков в городе не следует ожидать до конца ноября. Ресурс Holiday-weather.com говорит, снега не будет до 5 декабря.

