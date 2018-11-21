Сегодня, 21 ноября, в День достоинства на Майдане в Киеве проходит акция памяти погибших участников Революции достоинства 2013-14 годов. Об этом сообщает "112 Украина".

"Несколько десятков человек собрались на Майдане Незалежности возле Стеллы на том месте, где пять лет назад началась Революция достоинства. Они проводят импровизированное вече, также вспоминают события пятилетней давности, большинство людей были непосредственными участниками Революции достоинства. Чтят память погибших героев Небесной Сотни, люди приносят лампадки и цветы", - передает корреспондент телеканала.

Сообщается, что на Майдане Незалежности действуют усиленные меры безопасности, дежурят полиция диалога, патрульные и Нацгвардия.

Фото: Апостроф

Ранее "Страна" писала о том, как изменились лица Майдана пять лет спустя - от казака Гаврилюка до Яценюка и Тимошенко.

Напомним также, что ГПУ отчиталась о расследовании почти 5 тысяч преступлений против Майдана: 442 подозрения, 52 обвинительных приговора, посадили 9 человек.

Как сообщала "Страна", Порошенко, Гройсман и Парубий почтили память Майдана.