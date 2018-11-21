За сутки аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" ликвидировали 65 повреждений, без тепла остаются 24 здания, подключить которые планируют в течение нескольких дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевтеплоэнерго".

По состоянию на 21 ноября без централизованного отопления в результате аварийных повреждений остаются 24 здания: из них 16 жилых домов, 4 ведомства, 3 школы, 1 садик.

По районам города: Голосеевский - 1 дом, Днепровский - 2 дома, Подольский - 1 дом, Святошинский - 13 домов, Соломенский - 2 дома, Шевченковский - 5 домов.

После ликвидации аварийных повреждений теплосетей по ул. Жмеринской, 10а, ул. Щербаковского, 18/2 и Курбаса, 10д и 12г тепло будет подано в школы и детский сад.

"В течение последних суток мы ликвидировали масштабные повреждения на Виноградаре. На проспекте Правды, 88 - утром начали заполнять магистраль на подачу централизованного отопления до 78 домов. На ул. Маршала Гречко, 10 - также утром подали теплоноситель и вернули тепло в 43 дома. За последние сутки мы устранили 65 повреждений", - отметил главный инженер СП "Киевские тепловые сети" Юрий Половодье.

Но наиболее проблемными, по словам главного инженера остаются Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Подольский районы.

Как сообщала "Страна", "Киевтеплоэнерго" планирует за сутки ликвидировать аварию теплосети в центре столицы.

Мы писали, что "Киевтеплоэнерго" хочет на треть повысить цену тепла для населения и почти в три раза для церквей.

Ранее в Киеве хулиганы забросали камнями бригаду "Киевтеплоэнерго", повредив экскаватор.