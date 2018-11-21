В Кировоградской области полицейские похитили и избили школьника, которого перепутали с преступником. Об этом говорится в сюжете ТСН. Соседи позвонили родителям и рассказали, что их 16-летнего сына бросили в авто мужчины в штатском и увезли в неизвестном направлении.

Крики мальчика услышали жители близлежащих домов и позвонили родным. Они сразу прибежали на место похищения. А еще через полчаса туда же привезли их сына.

"Муж сразу же подбежал к этим людям. Они начали извиняться. "Мы не того человека схватили. Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался...", - рассказывает мама потерпевшего.

Уже дома мама заметила, что сын весь в синяках и ссадинах и написала заявление в полицию. На время внутренней полицейской проверки правоохранителей, которые били парня, от службы не отстранили. Но расследовать, не превысили ли они свои полномочия уже начала и прокуратура.

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Видео: youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее под Николаевом полицейские целую ночь пытали мужчину битами и клюшками, выбивая из него показания.

Мы писали, что в Харькове пойдут под суд полицейские, силой выбившие показания из задержанной женщины.