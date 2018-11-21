В ОАЭ марокканка убила своего любовника, а из его останков приготовила пакистанским рабочим национальное блюдо. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что 30-летняя женщина совершила это преступление около трех месяцев назад, однако выяснить обстоятельства убийства удалось лишь недавно, когда внутри блендера обнаружили человеческий зуб. Полиция провела ДНК-тест "находки" и подтвердила, что зуб принадлежит жертве.

Отношения между марокканкой и ее возлюбленным продолжались семь лет. Предполагаемая причина убийства - заявления мужчины, что он собирается жениться на ком-то из Марокко. "Полиция не раскрывает подробностей убийства. Все, что они сообщили, это что его девушка приготовила останки жертвы как традиционное блюдо из риса и мяса для пакистанских граждан, работавших рядом. Об убийстве узнали только тогда, когда брат жертвы пошел искать его в своем доме в городе Аль-Айн", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, женщина сначала утверждала, что попросту выгнала любовника из дома. Однако позже она раскаялась и призналась в убийстве. Она объяснила свои действия тем, что это был момент "безумия" в ее жизни.

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