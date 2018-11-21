Народные депутаты провалили регистрацию экспресс-браков для жителей неподконтрольного Донбасса и крымчан. Об этом сообщает "Юрлига".

Народные депутаты рассмотрели законопроект № 8400, которым предлагалось разрешить гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины, регистрировать брак на подконтрольной территории Украины в день подачи заявления.

По результатам голосования законопроект не набрал необходимого количества голосов для принятия за основу и возвращения на доработку и был отклонен.

Напомним, в проекте закона №8400, авторства нардепов Анны Гопко, Оксаны Юринец, Павла Кишкаря и Игоря Артюшенко, предлагалось внести изменения в некоторые законодательные акты Семейного кодекса относительно регистрации брака жителями ОРДЛО.

В частности, отмечалось, что государственная регистрация брака для граждан, проживающих на оккупированной территории Украины, по их желанию проводится в день подачи заявления о регистрации брака.

По словам Анны Гопко, это позволило бы упростить процедуру и людям не пришлось бы дважды пересекать КПВВ и подвергаться опасности.

Напомним, в Украине еще в пяти новых городах Украины можно зарегистрировать брак за сутки: в Бердичеве, Новограде-Волынском, Калуше, Шостке, Корюковке.

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