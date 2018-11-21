Украинские суды обязаны отсканировать дела для запуска электронного суда, но дата начала работы электронного суда еще не известна.

Об этом шла речь на заседании Совета судей Украины 19 ноября, где были проанализированы предпосылки для внедрения и применения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, пишет Лига.

Отмечается, что в соответствии с Законом "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрено построение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), смысл которой состоит в переводе всех судебных документов в электронный формат для оптимизации обмена информацией между всеми участниками судебного процесса.

Государственная судебная администрация (ГСА) в августе - сентябре 2018 года разъяснила судам необходимость обязательного сканирования всех судебных дел (материалов), поступивших после 1 сентября 2018 года, а также всех материалов судебных дел, по которым открыты производства (находящиеся на рассмотрении у судей) и которые планированно не будут рассмотрены по сути до 1 декабря 2018 года. Сюда также относятся дела, по которым производство временно приостановлено. Отсканированные дела в дальнейшем должны быть экспортированы в автоматизированную систему документооборота суда для создания и ведения дела в электронной форме в рамках внедрения подсистемы электронного суда "Автоматизированное распределение".

Председатели судов, судьи жалуются, что по областям отсутствовало достаточное методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение для выполнения поставленных задач. База сканирования неоправданно широкая и не отвечает требованиям процессуального законодательства, которое вступит в силу одновременно с началом работы ЕСИТС.

Впоследствии ГСА письмом сообщила судам об уменьшении базы сканирования (в частности, отметила, что сканированию подлежат только дела: находящиеся в производстве суда или поступающие после 1 ноября 2018 года, подлежащие обжалованию, вынесение окончательного решения по делу которых не состоится или срок обжалования такого решения не истечет до 1 января 2019 года). В этом же письме указывалось, что сканирование судебных дел необходимо осуществлять постепенно, в зависимости от возможностей суда по имеющемуся техническому и другому обеспечению.

По словам заместителя Председателя ГСА Украины Сергея Чернуцкого, сканирование судебных дел до начала внедрения ЕСИТС необходимо провести до внедрения тестового режима эксплуатации подсистемы "Электронный суд" ЕСИТС, который планируется начать с 1 января 2019 года. Полноценное тестирование данной подсистемы предусматривает функционирование программного продукта в реальных условиях эксплуатации и нагрузки, с привлечением всех пользователей.

Однако член Совета судей Украины Валерия Черная отметила, что "нормативной обязанности такого сканирования на данное время не существует, поскольку переходными положениями процессуальных кодексов Украины прямо предусмотрено, что дела, рассмотрение которых начато и не завершено по материалам в бумажной форме до начала функционирования ЕСИТС, продолжают рассматриваться по материалам в бумажной форме. При наличии технической возможности суд может рассматривать такое дело по материалам в электронной форме. Следовательно, все дела, рассмотрение которых начато по материалам в бумажной форме и не будет завершено до начала функционирования ЕСИТС, рассматриваются в бумажной форме, а их рассмотрение в электронной форме после начала работы ЕСИТС является правом, а не обязанностью суда".

Между Советом судей Украины и ГСА достигнуто согласие о необходимости до начала работы подсистемы "Электронный суд" ЕСИТС обустроить рабочие места судей в залах судебных заседаний, а также организовать и провести обучение судей и работников аппарата суда работе с этой подсистемой.

На сегодняшний день ГСА не внесла представление об утверждении Положения о ЕСИТС в Высший совет правосудия, объявление в газете "Голос України" и на веб-портале судебной власти о создании и обеспечении функционирования ЕСИТС не опубликовано. Следовательно, дата начала работы ЕСИТС и ее подсистемы "Электронный суд" еще неизвестна.

По результатам заседания Совет судей рекомендовал ГСА подготовить и направить судам унифицированные рекомендации относительно оптимального порядка сканирования судебных дел, формата сканирования, его технических особенностей; разработать и довести классификатор наименований отсканированных документов судебных дел; определиться с ограничением базы сканирования (в связи с необходимостью соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства по рассмотрению судебных дел и материалов с ограниченным доступом (негласных следственных действий).

ГСА обязалась обеспечить в судах необходимые условия (нормативные, материальные, кадровые) до начала функционирования подсистемы "Электронный суд".

Совет судей Украины по результатам указанного заседания приня решение № 79, где рассмотрел проблемные вопросы внедрения подсистемы "Электронный суд".

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