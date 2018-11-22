Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые имеют инвалидность, смогут проживать и воспитываться в приемных семьях и детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в учреждениях общего среднего, профессионального или высшего образования, сообщает ЮрЛига.

Кабмин на заседании 21 ноября одобрил соответствующий проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность". Законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

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