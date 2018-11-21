Идею строительства аэропорта между Запорожье и Днепром близ поселка Солоное, на что из бюджета собираются выделить уже в советующем году 200 миллионов гривен, активно лоббирует президент Петр Порошенко.

Об этом "Стране" сообщил источник в Днепропетровской обладминистрации. "Впервые широкая общественность узнала об этой идее из уст нардепа от БПП Андрея Павелко, который подчеркнул, что инициатива принадлежит президенту Порошенко. Многие это восприняла как фигуру речи и дежурную лесть, но это на самом деле так, - сказал источник. - Андрею Павелко на Банковой просто поручили озвучить эту идею. А идет она от Порошенко. Причем мало кто понимает почему - у специалистов на счет необходимости этого аэропорта крайне неоднозначное мнение. Местные власти и Днепра, и Запорожья, мягко говоря, не в восторге от идеи лишится своих аэропортов ради порта непонятно где. Ведь в их городах тогда аэропорты придется просто закрыть".

Глава компании Friendly Avia SupportАлександр Ланецкий говорит, что строительство нового аэропорта имеет смысл лишь если после его запуска закроют действующие сейчас аэропорты в Днепре и Запорожье. Плюс — к нему нужно будет прожить хорошую дорогу.

"Такой проект стоит 200 млн., но только не гривен, а долларов", — пояснил он "Стране". Кстати, в проекте бюджета ко второму чтению предлагается предусмотреть 2 млрд. грн. на улучшение состояния дороги Н-31 Днепр-Царичанка- Кобеляки-Решетиловка, то есть, на дорогу хотят выделить вдесятеро денег больше, чем на аэропорт.

По словам Ланецкого, 200 миллионов гривен хватит на разработку проектной документации, частично -- на подготовительные работы на самой площадке, расчистку, закладку основания взлетно-посадочной полосы. Но не более того



По мнению аналитика компании "Европатруль" Вячеслава Коновалова, готовится "тупое освоение государственных денег". "Аэродром в Солоном (а именно на базе этой площадки хотят строить аэропорт) — это, по-сути, чистое поле. Там есть взлетно-взлетно-посадочная полоса до 700 метров. летают на ультра легких самолетах и прыгают с парашютами. Думаю, что ничем этот проект не закончится. Это напоминает эпопею с Уманским аэропортом для хассидов. Точно так же есть огрызок взлетно-посадочной полосы и местные власти, которые хотят урвать на каждом шаге".