Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект приказа "О внесении изменений в положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях", который предусматривает получение общего среднего образования по индивидуальной форме в соответствии с Законом "Об образовании". Об этом сообщает "Юрлига".

Положение об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях предусматривает:

определить особенности получения образования по экстернатной (экстернат), семейной (домашней) формам и педагогическому патронажу, являющимся разновидностями индивидуальной формы получения образования, согласно указанному Закону;

создать условия для внедрения новых форм получения общего среднего образования - семейной (домашней) и педагогического патронажа.

Также определены особенности экстернатной формы обучения. В частности, установлено, что экстерном является лицо, зачисленное в заведение образования на экстернат для самостоятельного усвоения образовательной программы и прохождения годового оценивания учебных достижений и/или аттестации.

Заведение образования организует экстернат для получателей образования независимо от верхнего предела их возраста.

Получение образования по семейной (домашней) форме возможно для лиц, родители или другие законные представители которых изъявили желание организовывать образовательный процесс самостоятельно. К заявлению о зачислении (переводе) на семейную (домашнюю) форму получения образования прилагается документ, выданный службой по делам детей, об отсутствии получателя образования на учете детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Педагогический патронаж может быть организован для:

получателей начального и базового среднего образования, проживающих в селах и поселках (когда количество учеников в классе заведения образования составляет менее 5 человек);

лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью;

получателей образования, которые по состоянию здоровья не могут посещать заведение образования, поскольку находятся на лечении (стационарном или амбулаторном) больше 1 месяца, и т. п.

Как сообщала "Страна", жителям Крыма и Донбасса разрешили закончить в Украине школу экстерном.

Напомним также, что пожилым украинцам в Кабмине предложили получить образование и еще немного поработать.

Ранее "Страна" писала о том, что происходит в лагерях националистов на Западной Украине, о которых пишут СМИ Европы и США.