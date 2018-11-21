В среду, 21 ноября, Украинская хоккейная лига провела пресс-конференцию для представителей средств массовой информации, посвящённую проведению 300 матчей в регулярных чемпионатах УХЛ. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В ходе конференции генеральный директор УХЛ Сергей Варламов и исполнительный директор лиги Алексей Брага рассказали о достижениях лиги, планах и целях УХЛ, а также представили новый логотип чемпионата. Также присутствующие более детально узнали о развитии Лиги на социальных платформах, новых партнёрах чемпионата УХЛ и о будущих спортивных и социальных мероприятиях, которые состоятся в текущем сезоне.

Первый чемпионат под эгидой УХЛ был проведён в сезоне 2016-2017 годов. Нынешний чемпионат является уже третьим по счёту. В нем принимают участие шесть клубов – это та планка которой мы придерживаемся вот уже на протяжении трёх сезонов. Это "Донбасс" (Донецк), ХК "Кременчук" (Кременчуг), "Белый Барс" (Белая Церковь), МХК "Динамо" (Харьков), "Ледяные Волки" (Киев), а также новосозданный хоккейный клуб "Днепр" (Херсон).

"К слову, "Днепр" – это первый хоккейный клуб в стране, который был создан местными органами власти в качестве коммунального предприятия. Мы надеемся, что пример херсонского клуба станет катализатором по реализации подобных проектов и в других городах, где не первый год ведутся разговоры о создании коммунальных клубов", – заявил генеральный директор лиги Сергей Варламов.

Чемпионами двух предыдущих сезонов стали хоккеисты донецкого "Донбасса". В нынешнем же сезоне на данный момент лидирует ХК "Кременчук" (47 очков после 18 матчей), у херсонского "Днепра" 40 очков после 17 игр. 35 очков после 18 игр у "Донбасса". Дальше в таблице располагаются "Белый Барс", "Динамо" и "Волки".

Команды в регулярном чемпионате проведут по 40 матчей. Две сильнейшие команды напрямую попадут в полуфиналы, а команды, занявшие места с 3 по 6 разыграют между собой ещё две путёвки в полуфинал. Полуфиналы и финальная серия будут продолжаться до четырёх побед одной из команд.

"Поскольку ТМ "Parimatch" с первых дней существования Украинской хоккейной лиги является надежным партнером и другом, в этом сезоне партнёрство УХЛ и ТМ "Parimatch" вышло на новый уровень сотрудничества: Отныне чемпионат отныне носит официальное название – Украинская хоккейная лига – Пари-Матч", – заявил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага. Также на мероприятии был презентован и официальный логотип чемпионата в сезоне 2018-2019 годов.

Важность такого партнёрства для ТМ "Parimatch" отметил представитель торговой марки "Parimatch" Вадим Мисюра: "Уже третий год мы продолжаем поддерживать украинский хоккей и это неслучайно. В условиях кризиса украинского спорта хоккей выбрал единственный, на наш взгляд, выигрышный путь – сделал акцент на молодых. И это сработало! Полные хоккейные площадки в Кременчуге, Херсоне, Харькове – отличный индикатор возрастающего интереса к игре миллионов. Молодые украинские хоккеисты демонстрируют не по возрасту качественный хоккей, о чём свидетельствуют результаты наших сборных. Показывает рост и "околохоккейная" составляющая – социальные сети УХЛ в этом году вошли в десятку во всем мире по количеству фолловеров.

Именно поэтому мы решили не только продолжить, а и расширить сотрудничество с УХЛ. И это только начало! Мы продолжим наши активности "Тренировка со звездой" и "Лучший игрок месяца", а также представим новые проекты".

Украинская хоккейная лига большое внимание уделяет общению с болельщиками через социальные сети. Такая открытость находит отклики со стороны поклонников хоккея. На сегодняшний день страница УХЛ в Фейсбуке занимает 7-е место среди всех хоккейных лиг мира по количеству подписчиков. Впереди нас только НХЛ, КХЛ, лиги Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии – ведущих хоккейных стран мира!

Во всех матчах регулярных чемпионатов заброшены 2128 шайб;

Больше всего шайб забросил нападающий "Донбасса" и национальной сборной Украины Виталий Лялька – 66 шайб;

Лучшим ассистентом в истории УХЛ является белорус Илья Коренчук – 80 результативных передач; Илья Коренчук стал и лучшим бомбардиром в истории лиги – 141 очко;

Самым грубым игроком назван Виталий Лялька – 170 минут штрафа;

Виталий Лялька стал игроком с наилучшим коэффициентом полезности - +98;

Сразу 97 матчей в чемпионатах сыграл нападающий "Динамо" Руслан Ромащенко;

75 игр провёл вратарь "Донбасса" Богдан Дьяченко;

Лучшим бомбардиром текущего чемпионата является нападающий "Кременчука" Николай Киселёв – 31 очко.

Фото: uhl.ua

Как сообщала "Страна", опубликовано видео лучших моментов и заброшенных шайб 17-го тура Украинской хоккейной лиги.

Напомним видео лучших моментов и заброшенных шайб двух перенесенных матчей перенесенного тура УХЛ.