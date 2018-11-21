Всемирный банк и Международный валютный фонд призывают Верховную Раду 22 ноября принять в целом законопроект, разделяющий функции Нацкомфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка. Об этом сказано в совместном заявлении МВФ и ВБ в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Риски финансовой стабильности от нереформированного небанковского финансового сектора значительны. … Нужно привести регулирование и надзор к международным стандартам, как это происходит в банковском секторе. Наиболее эффективным способом достижения этого является консолидация регулирующих органов, переход от трех регуляторов финансового сектора к двум", – приводятся в заявлении слова постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

По его словам, тогда как реформа банковского сектора уже достигла хороших результатов, реформирование небанковского финансового сектора все еще отстает; как следствие, небанковский сектор не способствует устойчивому развитию экономики.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен также указала, что в течение последних четырех лет Украина осуществила существенные реформы в банковском секторе, однако практически ничего не было сделано для реформирования небанковской финансовой системы.

"Проблемы в этом секторе очень глубокие и, как следствие, клиенты небанковских финансовых учреждений несут серьезные и ненужные риски. Эти проблемы могут быть устранены только путем фундаментальных реформ, включая реформу регуляторной системы финансового сектора для обеспечения независимого и эффективного надзора за небанковским финансовым сектором", – подчеркнула Кахконен.

По ее словам, важным шагом в этом направлении является принятие законопроекта №2413, который вводит комплексную модель регулирования, которой придерживается большинство стран ЕС.

Напомним, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.

Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг.

В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Ранее "Страна" сообщала, что ЕБРР выступил за ликвидацию Нацкомиссии финуслуг в Украине.