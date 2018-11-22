Курсу доллара не дают провалиться вниз. 21 ноября межбанковская торговля завершилась крошечным удешевлением валюты — на 1 копейку, до 27,7350-27,75 грн/$. Об этом UBR.ua сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

С утра о себе громко заявили скупщики "американца", и котировки выходили на 27,80 грн/$. Но экспортеры быстро отреагировали на такой интерес и завалили рынок валютой.

Ее было настолько много, что Нацбанк выходил выкупать излишек. Если бы не он, то межбанк ушел бы ниже 27,70 грн./$. Сначала собирал доллар по 27,78 грн./$, а затем и по 27,73 грн./$. По оценкам казначеев, регулятор пополнил сегодня свои золотовалютные резервы на $20 млн.

"С утра мы видели немного завышенные котировки в ожидании возможных ситуативных перекосов спроса и предложения валюты. Которые, несмотря на увеличение ликвидности в системе, не нашли ресурсов для разворота в сторону роста и в течение дня вернулись к вчерашнему уровню", - описал ситуацию на рынке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты отмечают активизацию валютных покупателей. Многие из них подолгу сидят в засаде, выжидая максимально выгодный курс, и выходят на торги на минимальных ценниках. Правда, скупщиков доллара не настолько много, чтобы собрать всю массу выручки, которую готовы вывалить экспортеры.

Минимально сегодня двигались и валютные ценники в кассах банков.

"Наличный рынок открылся котировками 27,91-27,94 грн./$, к середине дня они минимально выросли до 27,92-27,95 грн/$", - уточнил Куринной.

Со дня на день финансисты ждут первых выплат Госказначейства по НДС, потому очень аккуратно дают новые курсовые прогнозы.

Как сообщала "Страна", инвесторы считают, что настоящий обвал курса доллара еще впереди.